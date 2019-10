Damu Roland életében tragédia tragédiát követett, az elmúlt hónapokban azonban úgy tűnt, egyenesbe került. Ezért is döbbentett meg mindenkit az. hogy öngyilkosságot kísérelt meg. Legutóbbi párja – akivel két évig voltak együtt – nem gondolta volna, hogy a színész valaha ilyesmivel fog próbálkozni.



„Tavaly decemberben szakítottunk, majd kétévnyi kapcsolat után. Korábban is voltak döccenőink, előfordult, hogy szakítottunk, aztán újra összejöttünk" – mondta Linda, aki bízott Rolandban és a jövőjükben, szakításuknak nem volt különös oka, csupán elmúlt a szerelem. „Működött a kapcsolatunk, engem soha nem vert meg, és nem is viselkedett erőszakosan. A lányommal is mindig kedvesen bánt" – árulta el a Story Magazinnak Linda, aki megdöbbent, amikor hallott Damu öngyilkossági kísérletéről. „Jó viszonyban váltunk el, egyszerűen elmúlt az, ami köztünk volt. Legközelebb most hívtam fel, amikor az újságban olvastam, hogy öngyilkosságot kísérelt meg. Megkérdeztem, hogy van 'Jól, Debrecenben pihenek a barátaimnál' – felelte. Megdöbbentem, elvégre egy életszerető ember, nem hittem volna, hogy ilyet tesz" – mondta.