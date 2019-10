Gálvölgyi János immár 35 éve ismeri Nyertes Zsuzsát, rengeteg darabban szerepeltek együtt és sokszor intim szituációkat is el kellett játszaniuk. Tele vannak közös emlékekkel és ma is jóban vannak egymással. A színész elárulta, sokan féltékenyek voltak rá amiatt, hogy ennyi időt tölthet Zsuzsa társaságában. Viccesen azt is megjegyezte, a felesége után vele volt a legtöbbet az ágyban.

„A feleségem után Zsuzsi az a nő, akivel a legtöbbet voltam ágyban, hiszen rengetegszer alakítottunk kabarékban szerelmespárt, így hát sok intim jelentünk volt" – idézte a színészt a Blikk a Meglepetés magazinból.