A 21 éves sztárcsemete, aki már maga is kacérkodik a filmezéssel, valószínűleg fricskaként készítette azt a videót, amelyben meztelenül, egy zakót maga elé fogva beszél arról, hogy mennyire jó sztárnak lenni, és még soha semmiért nem kellett fizetni. Se ételért, se ruhákért, de még az alkoholért sem. Aztán lazán hozzáteszi, hogy egyébként most is részeg. Az Instagramra posztolt videó valószínűleg csak kifigurázása a hollywoodi sztáréletnek. Ha a képet továbblapozod, megnézheted a videót!