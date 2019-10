Tápai Szabina a pálya széléről lelkesíti versenyzőt, a másik család egyik tagja, Norbi azonban zokon veszi az egykori kézilabdázó szavait, amire csúnya sértegetésekkel válaszol.

"Már a hét elején feltűnt, hogy a Szijj család a verseny közben mindenre figyel. Lacira, a bíróra, a többi csapat edzőjére, csak éppen arra nem, ami a dolguk lenne: a saját edzőjükre és a futamukra. Hamar kiderült, hogy könnyen meg lehet őket zavarni, úgyhogy részemről tudatos volt az egyfajta pszichikai hadviselés" - mesélte a történtekről a Ripostnak Szabina, aki bevallotta, hogy kicsit erősebb szavakkal élt most, de korábban is jellemzőek voltak az efféle ugratások: "Az efféle ugratások a többiekkel mindennaposak a Fuss család, fuss! eleje óta, senki nem vette még sértésnek a másiktól, nem bántódott meg. Norbi, úgy tűnik, hogy ezt nehezen kezelte" - mondta Szabina, aki azt is elárulta, a kamerák előtt és azon kívül is többször bocsánatot kért Norbitól, ha esetleg megbántotta volna, de a Szijj család tagja csak sértéssel válaszolt.