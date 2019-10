Horváth Éva keblei sok férfi figyelmét felkeltik, habár a sztár nemrég vallott arról, megbánta, hogy plasztikáztatott. Egykori párja nyomásának hatására feküdt kés alá, pedig ő meg volt elégedve a testével. Az biztos, hogy Éva akkor is szexi volt, ahogy most is az, amelyet legutóbb feltöltött bikinis fotója is bizonyít.