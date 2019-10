Kulcsár Edina férje, Szabó András Csuti bevallotta, hogy évente több szépészeti beavatkozáson is átesik. Az első botoxinjekciózás előtt azonban Edina véleményét is kikérte.

"Nem gondolom, hogy ez ciki lenne. Sőt, azt mondom, merjünk róla beszélni! Először másfél-két éve voltam. Elmondtam Edinának, hogy nagyon zavarnak a ráncaim, ő ajánlotta, hogy próbáljak ki egy kezelést. Eljött velem. Nem bántam meg! Egy évben egyszer, maximum kétszer járok. Hat szúrást kapok a jobb szemem környékére, négyet pedig a bal oldalra. Leszögezném, a kezelésnek nem az a célja, hogy úgy nézzek ki, mint egy tizennyolc éves, hanem az, hogy a fáradtságból, kevés alvásból, és – nagyon fontos – a sok nevetésből eredő ráncaimat eltüntesse" - mesélte a Ripostnak Csuti, aki azt is bevallotta, hogy akkor kezdték el igazán zavarni a ráncai, mikor viszontlátta magát a tévé képernyőjén keresztül.

"Ameddig nem szerepeltem tévében, kevésbé zavart. Sosem töltöttem sok időt a tükör előtt, de amikor a képernyőn láttam magamat, feltűnt, hogy több a ráncom, és döntöttem... Most is, ha látom, hogy a szer már felszívódott, rögtön hívom az orvost" - vallotta be Kulcsár Edina férje.