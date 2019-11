Hétfőn a nap első felében sokfelé várható eső, zápor, a déli megyékben zivatarok is lehetnek. A Dunántúlon azonban már késő délelőtt, a Dunától keletre pedig a délután folyamán fokozatosan megszűnik a csapadék, ezzel együtt nyugat felől a felhőzet is csökken és kisüt a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-16 fok között alakul, 10 fok körüli értékek csak az Északi-középhegység északi oldalán, illetve hajnalban a nyugati határvidéken lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 13-20 között valószínű, délkeleten lesz a melegebb.

Kedden kezdetben még csak az északi megyékben, majd délután már a déli országrészben is valószínű eső, zápor, néhol zivatar is. A szél többfelé megerősödik. A leghidegebb órákban 3-10 fok lesz. Napközben az északi megyékben 11-18, délen 19-24 fokig melegszik a levegő.

Szerdán és csütörtökön is többfelé kell esőre, záporra számítani. A minimumok szerdán 6-14, csütörtökön 4-10 fok között alakulnak. A maximumhőmérséklet szerdán 12-17, csütörtökön 11-17 fok között valószínű.

Péntek hajnalban többfelé köd képződik, majd fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Szórványosan várható eső, zápor. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 2-7, a legmagasabb hőmérséklet 10-16 fok között alakul.

Szombaton szórványosan lehet eső, zápor. A szél élénk, néhol erős lesz. A minimumhőmérséklet 3-10, a maximumhőmérséklet 10-16 fok között alakul.

Vasárnap helyenként fordulhat elő eső, zápor. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A leghidegebb órákban 1-8 fok lesz. Napközben 7-12 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben - írja az MTI.