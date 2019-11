Elsők között fogadta otthonában Emiliót és családját Bíró Ica, aki nemrég rendezkedett be egykori életmód stúdiójába, melyet most már otthonaként használ.

„Icával egy főzőműsorban ismerkedtünk meg, nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot. Egy ideje már nem találkoztunk, mostanra azonban sikerült összehozni a látogatást" – mondta Tina, akit családjával együtt látott vendégül új otthonában Bíró Ica. „Nagyon jó látni, hogy az elmúlt időszak megpróbáltatásai ellenére Ica mennyire pozitív maradt. Tele van energiával, tervekkel, biztos vagyok benne, hogy ezeket meg is tudja majd valósítani. Ő egy igazán jó ember, nagyon kedveljük őt, remélem a sors kegyes lesz hozzá a jövőben" – mondta Emilio felesége, aki az egykori Metal Ladyvel a közelmúlt történéseit is kivesézte.

„Nemrég költöztem át az egykori stúdióba, ezért van még minden dobozokban. Kicsit még nehezen találom meg a dolgokat, még nem sikerült elrendezkednem, de idővel ez is meglesz. A kiskutyáim is itt laknak velem, egy ideig „pótmamáknál" voltak, de most már ők is körülvesznek a szeretetükkel. Nem volt könnyű az elmúlt időszak, de próbálom a pozitív gondolkodást előnyben részesíteni. Hiszek abban, hogy az igazság velem van és a sors elrendezi majd ezt. Persze vannak mélypontok, de igyekszem ezeken is átlendülni. Egy zenekarral elkezdtük próbálni a régi dalaimat, ugyanis van néhány felkérésem. Nagyon sok bátorító, kedves üzenetet kapok a közösségi oldalaimon, van, hogy az utcán megállítanak az emberek, hogy biztosítsanak a szeretetükről. Többen várják a könyvem folytatását, valószínűleg ezen is elkezdek dolgozni" – mondta a Sláger TV-n látható Drága családomban Bíró Ica.