A Drakulics elvtárs színésznőjeként az egész ország megismerhette Walters Lilit. A rendezőként is tevékenykedő tehetség nemrég úgy döntött, ideje külföldön is szerencsét próbálnia. Mivel a rokonai kint élnek Angliában, egy időre kiköltözik hozzájuk.

„Fél évet töltök most Angliában, Canterbury-ben. A családom egyik fele kint él, így régóta érlelődött az, hogy huzamosabb időre kimenjek. Izgalmas, hogy ott nullán vagyok, nem ismernek. Van bennem egy erre irányuló vágy, hogy ott is megpróbáljak valamit elérni. Szeretném, ha felerősödne az angolom annyira, hogy játék szintjén is ki tudjam magam fejezni azon a nyelven. Vágyok arra, hogy egy ilyen ismeretlen közegben is kipróbálhassam magam" - idézi a Ripost a színésznő szavait a Sláger FM műsorából.