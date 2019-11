Stohl András általában húzónév, ezúttal azonban csak mellékszerepet kapott a TV2-n induló legújabb sorozatban, a Mintaapákban. A színész elárulta, egyáltalán nem bánja, hogy most a másodvonalból élvezheti a forgatást.

"Sőt ezt szerencsésnek érzem, mert közben kezdtük forgatni az Újratervezés című műsort, és a kettő együtt nem ment volna, ha főszerepet osztottak volna rám. Így viszont hátradőlve nézhettem, hogy most a négy címszereplő van hasonló helyzetben. Emberfeletti munkát végeznek" - mesélte a Blikknek Stohl Andris a Mintaapák sajtóbemutatóján. A színész lánya, Stohl Luca azonban azt is elárulta, hogy később ennél hangsúlyosabb lesz a szerepe édesapja karakterének. A főbb szerepekben addig is Fenyő Ivánt, Szabó Kimmel Tamás, Klem Viktort és Mészáros Bélát láthatjuk majd.