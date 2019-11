A kaliforniai Disneylandből és a floridai Walt Disney Worldből származó több mint 1500 ritka tárgyat árvereznek el december elején Los Angelesben. Az árverési tételek végigkalauzolnak az 1955-ben megnyílt Disneyland történetén - mondta a kaliforniai székhelyű Van Eaton Galleries aukciósház társtulajdonosa, Mike Van Eaton.

Az aukcióra kerülő tárgyak között szerepel az az 1953-as prospektus, amelyet Walt Disney használt, hogy befektetőket szerezzen a mára világhírűvé vált élményparkhoz, egy eredeti Disneyland-térkép, valamint egyéb ritka relikviák.

A szórakoztató park Enchanted Tiki Room elnevezésű látványosságának eredeti, működő animatronikus madarai várhatóan 80 ezer és 100 ezer dollár (24-30 millió forint) közötti áron fognak gazdát cserélni, Mickey egér egy apró bronz szobrának leütési árát 3 ezer és 5 ezer dollár közé becsülik. Egy Walt Disney dedikálta nyitónapi térkép pedig akár 7-9 ezer dollárt is megérhet egy licitálónak.

A History of Disneyland and Walt Disney World elnevezésű kétnapos aukció december 7-én kezdődik Los Angelesben – számolt be róla az MTI.