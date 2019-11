Kína belgiumi nagykövete, Cao Csungming jelentette be az éppen 100 napos pandabocsok neveit, amelyek kiválasztásában internetes szavazással a közönség is részt vett.

Az állatkert közleménye szerint ha a pandák megfelelően fejlődnek, akkor hamarosan elhagyhatják a "bölcsődét" és csatlakozhatnak az anyjukhoz a kifutón, hogy a látogatók is megnézhessék őket. Erre legkorábban december 14-én kerülhet sor, amikor az intézmény újra megnyitja a kapuit.



Az óriáspanda a világ egyik legveszélyeztetettebb faja, vadon mintegy kétezer példány él főként Sanszi és Szecsuán kínai tartományok területén. Tavaly világszerte 548 egyed élt fogságban.