Munkatársai és családtagjai is nagyon szorítanak Bagdi Enikőért. Saját bevallása szerint távoli rokonok is megtalálták, és biztató üzeneteket küldenek neki. Azt is elárulta, hogy a nagymamájának csak akkor mert az X-Faktorról mesélni, amikor kiderült, hogy bekerült az élő show-ba. Szüleivel viszont egyáltalán nem tartja a kapcsolatot a 19 éves énekes: "A belső családi körrel nem tartom a kapcsolatot. Tavaly szeptember végén el is költöztem otthonról, csak a testvéremmel vagyok kontaktban" - fogalmazott Enikő a Velvetnek.