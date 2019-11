Komoly biztonsági problémára bukkantak több androidos telefon kamerájában – számolt be róla a Ripost. Mint írják, a kameraszoftverben talált sérülékenység miatt lehetőség nyílt más applikációk számára a kamera észrevétlen használatával kémkedni akkor is, ha a felhasználó nem adott engedélyt a kamerahasználatra. A hackerek így akár videófelvételeket vagy hanganyagokat is készíthetnek az eszköz tulajdonosáról.

A hibát főként a Samsung és a Google telefonjainál észlelték, de más gyártók is érintettek lehetnek. A két cég már elküldte a felhasználóknak a szoftverfrissítést, ami kiküszöbölheti a hibát.