Herczeg Ágnes magyar borszakértő a nemzetközi "The Future 50" díj elnyerésével a világ 31 legkiemelkedőbb új generációs borszakértőjének listájára került.

Több mint 600 pályázó közül választotta ki a világhírű szakemberekből álló zsűri azt az összesen 50 szakértőt, akik a jövő generáció nemzetközileg is meghatározó szakemberei bor, szaké és párlat kategóriákban. Herczeg Ágnes többek közt azért részesült a megtisztelő elismerésben, mert az elmúlt három évben kimagasló eredményeket ért el a tanácsadói és oktatói munkájával, továbbá jelentős szerepet vállal az ágazati innovációk, és a társadalmi felelősségvállalás terén egyaránt.

Herczeg Ágnes 2010-ben szerezte meg Londonban az idén 50 éves WSET Diplomáját, Magyarországon pedig 2015-ben az Év női vállalkozója címmel ismerték el tevékenységét. Herczeg Ágnes a Metropolitan Egyetem WSET képzésének szakmai vezetője és az egyetem Magisztrátusának a tagja, a Decanter World Wine Award és az International Wine Challenge, Bacchus Wine International Challenge nemzetközi borversenyek bírálója, a Lidl Magyarország, és számos borászat borstratégiai tanácsadója. A bor- és párlat szakmában tevékenykedő női szakértőket a Women of the Vine and Spirits tagjaként és magánemberként is támogatja, emellett mentorként egyengeti sok-sok nőtársa karrierjét.