Behatoltak a hatóságok egy idős házaspár otthonába az Utah állambeli Tooele-ben, miután a házban élő idős nővel napok óta nem tudtak kapcsolatba lépni. A hatóságok megtalálták a 75 éves Jeanne Sourone-Mathers holttestét, aki a jelek szerint természetes halált halt, azonban nem ő volt az egyetlen hulla a házban.

A fagyasztóban ráleltek a nő férjének holttestére is, aki még 2009 februárjában tűnt el. A 69 éves férfi lefagyasztott holtteste mellett egy közjegyző által hitelesített levelet is találtak, melyben, Paul Edwards Mathers leírta, hogy nem a felesége ölte meg. -írja a mirror.

A súlyos betegségben szenvedő férfit 2009 február 4-én látták utoljára életben. A nyomozás során a rendõrség kihallgatta azt a személyt, aki 2008-ban hitelesítette a levelet, ő azonban azt állította, hogy nem olvasta el a jegyzetet, csak lepecsételte és aláírta.

A rendőrség úgy véli, az asszony Paul nyugdíja miatt tarthatta otthoni fagyasztójában férje holttestét, ugyanis 10 év alatt 177 000 dollárt, azaz közel 52 millió forintot zsebelt be Jeanne.

A nyomozók most azt próbálják kideríteni, hogy Jeanne Sourone-Mathers csak a pénz jogosulatlan felvételében bűnös, vagy köze lehetett a férje halálához is, illetve az is kérdéses, hogy ha ő ölte meg férjét, ki segített neki a hűtőbe emelni Paul holttestét.

A szomszédok egyébként azt mondták, Jeanne nagyon kedves ember volt, aki a légynek sem ártott.