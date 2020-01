Megrázó riportban számolt be az oroszlányi gyilkosságról a nő édesanyja.

Vérbe fagyva találták meg a 37 éves nő testét egy oroszlányi társasházban. A lakás tulajdonosa azonnal értesítette a rendőrséget és az áldozat édesanyját. Az eset előtt a nő az egyik téren bulizott, több olyan férfi is megfordult körülötte, akik a helyi hajléktalan szállón élnek, ezért a rendőrség ott is nyomoz. Állítólag a nő egyiküket fel is vitte a lakására. Egyelőre nincs gyanúsítottja az ügynek, de szinte mindenkit kihallgattak.

A fiatal nővel brutális kegyetlenséggel végeztek. Elvágták a torkát, többször mellkason szúrták és a hasát is felvágták. Anyja azt mondta a Tényeknek, élve boncolták fel.