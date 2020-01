Rúzsa Magdi őszinte interjút adott a Story magazinnak. Elárulta, nehéz időszakon van túl, édesapja tavaly kemoterápiás kezelésen esett át, és édesanyja is betegeskedett. Szerencsére ma már jobban vannak és az énekesnő is pozitívan tekint az új esztendő felé.

„Nehéz éven vagyunk túl. Apu tavaly egész évben nagyon beteg volt. Komoly műtéten és kemoterápián esett át, ami – hála az égnek – sikerrel zárult, jók az eredményei. Sok mindent átértékeltem, amikor a levegőben lógott, hogy akár el is veszíthetem őt. Közben azzal is szembe kellett néznem, hogy anyu sem fiatal már, bizony neki is vannak egészségügyi gondjai. A régi Jugoszláviában, majd Szerbiában átélt események – a nehézségek, a szegénység és a család érdekében vállalt, fagyban-hidegben végzett munka – mind-mind szerepet játszottak abban, hogy előjöttek a problémák. Az élet megviselte őket, jóllehet, mindketten kitartóak, nagyon erős emberek."