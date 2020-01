2007-ben adták ki a Macsó papák című könyvet, melyben a többi között Gesztesi Károly is szerepelt. Levelet írt benne az akkor még pici lányához. A szívhez szóló szavakat 2025-re címezte, amikor Panka betölti a 18. életévét.

„Kedves Panyóka!

Te most még nem tudod, de az ország Pankájának ez a beceneve. Most, 2007-ben. Amikor ezt a levelet olvasod, 2025 lesz. Jézuska! Milyen messze van ez még!

Hogy hol vagyunk? Remélem, együtt ülünk valami remek helyen, és istenit dumálunk, kajálunk, talán már bemutattad a legújabb pasidat, akihez megint jó képet vágtam ahelyett, hogy jól pofán vágtam volna.

De a legfontosabb, hogy tudd: nagyon akartuk, hogy megszülessél! A mamádnak nem volt könnyű kihordani és megszülni téged, nekem is nagyon-nagyon rossz volt, hogy a születésednél nem lehettem ott, hogy megvédjelek a sok rossztól, amitől féltelek. Na, szóval: légy hű magadhoz! Legyél az a jókedvű, akaratos, varázslatos gyönyörű szerelemem felnőttként is, aki most nagyon pici gyerekként. Köszönöm, hogy megszülettél! "- idézte fel a szívszorító szavakat a Ripost.hu