A Segway S-Pod egy elektromos, tojásra emlékeztető szék, amely kerekeken gurul. A futurisztikus tojás olyan kényelmet képes biztosítani, amit az elektromos rollerek és gördeszkák nem, ráadásul a guruló "luxustojás"csúcssebessége 40 km/h.

Remek hír, hogy egy feltöltéssel akár ötven kilométert is megtehetünk, és a Segway S-Pod egy tíz fokos lejtővel is megbirkózik. Akárcsak elődje, az új Segway is képes önegyensúlyozásra, és a hanyatt bukás meggátolása céljából két hátsó segédkereket is kapott.

Az új csodagép sorozatgyártása 2021-ben indul, és leginkább plázákban, reptereken használják majd az eszközt. Az, hogy közútra is kiengedik-e, még kérdéses. -írja a ragazze.