A jótékonysági koncertet február 16-án tartják a sydney-i ANZ stadionban. A rendezvény házigazdája Celeste Barber ausztrál komikus lesz, aki online eddig már 50,3 millió ausztrál dollárt (10,5 milliárd forintot) gyűjtött a tűzvész megfékezésére és az áldozatok megsegítésére.

A Queen brit rockegyüttes Adam Lamberttel kiegészülve a jótékonysági koncert előtti estén lép fel az arénában. A banda a felszerelését a jótékonysági koncertnek adományozza. A Concert for National Bushfire Relief elnevezésű koncertet a múlt héten jelentették be, hétfőn a fellépők névsorát is nyilvánosságra hozták a szervezők. Köztük lesz az amerikai Alice Cooper, a kanadai k.d. lang énekesnő-dalszerző, az ausztrál John Farnham, valamint Olivia Newton-John és Tina Arena is. A rendezvény teljes bevételével a tűzoltókat, a vöröskeresztet és egy állatvédelmi szervezetet támogatnak.

A 70, 85 és 100 dolláros (14 ezer 500 -21 ezer forintos) jegyeket hétfőn kezdték árulni. A jegyvásárlók azonban többet is fizethetnek a belépőkért, ha nagyobb mértékben akarnak hozzájárulni a jótékony cél eléréséhez. A rendezvényt szervező TEG Dainty megjegyezte, hogy mivel folyamatosan kapják a felajánlásokat a művészektől, további fellépők bejelentése is várható.