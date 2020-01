D. Tóth Kriszta a Madách Színházból fuvarozta haza Mahó Andreát, aki a beszélgetés első perceiben elárulta a nagy hírt. A színésznő pocakja már a december közepén készült felvételeken is gömbölyödött, és addigra a színházban sem tudta titokban tartani, hogy várandós. Annál is inkább, mivel egyik legfontosabb szerepét, a Mary Poppinst már tavaly év végén át kellett adnia, hiszen a karakter megformálása komoly, és sok esetben veszélyes fizikai munkát igényel. Más szerepeiben viszont kifejezetten segíti Andit a várandósság.

„Az Operaház fantomja egyik előadása után Pándy Piroska kolléganőm, aki éneket is tanít, odajött hozzám, hogy „Wow, most olyan telten szól a hangod, nagyon jó a támaszod!" – mert éneklésnél innen, hasból támasztunk. Én pedig mondtam, hogy: „Persze, mert dolgozik a baba helyettem, ketten dolgozunk most" – mesélte nevetve az autóban.

A most negyvenéves színésznő régóta vágyott már kisbabára, és sokan, sokszor kérdezgették tőle, hogy mikor érkezik már a gyerek. „Ezt nekünk is meg kellett tanulnunk kezelni. De ennek nyilván most kellett megtörténnie, most jött el az ideje, eddig biztosan más dolgom volt" – mondta az Elviszlek magammal friss epizódjában.

Andrea most jár a hatodik hónapban, és úgy tervezi, hogy színházi szerepeit februárban adja át, onnantól kezdve már csak a kislány érkezésére koncentrál. A műsorban azt is elárulta D. Tóth Krisztának, hogy úgy érzi, a legfontosabb naivaszerepeket eljátszotta már, vágyik arra, hogy összetettebb, izgalmasabb női karaktereket is megformálhasson, akár prózai szerepekben is. Olyan nőket, akiket – ahogy Andi fogalmazott –: „Nem csak feleségül vesznek".