Négy év után néhány hete szakított menyasszonyával a Született feleségek sztárja, Jessie Metcalfe. Azóta már két nővel is látták, köztük egy gyönyörű magyar modellel is.

Hosszú jegybenjárás után kiderült, hogy szakított kedvesével a jóképű színész, akit a Született feleségekben Eva Longoria szeretőjeként ismert meg a világ.

A sármos világsztár azóta számos sikerpordukcióban szerepelt már, magánelete is hosszú veken keresztül sínen volt. A színész azonban úgy tűnik, nem búslakodik. Két hölggyel is látták már őt kézenfgva sétálni, köztük egy magyar modellel, Pillmann Líviával is.

A magyar lány közösségi oldalán közös fotót is posztolt Jessie-vel.