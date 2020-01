A Top Model of the World döntőjére utazott Egyiptomba Varga Viktor, aki fellépőként érkezett az eseményre. Úgy gondolta, hogy összeköti a kellemest a hasznossal és videoklipet is szerett volna forgatni a gyönyörű nagyvárosban.

Azzal azonban nem számolt, hogy Gurdakában komoly előírások vonatkoznak az odaérkező turistákra. Már az odaérkezéskor elkobozták Viktor drónját, amit elvileg a hazautazás előtt vissza fog kapni.

„Gyerekek ezek lehúzósabbak, mint mi magyarok. Viccet félretéve, a taxi árak alkalmanként változnak, pedig ugyanazt a távolságot teszem meg. A drónomat elvették, de a szintetizátoromat is. Nagyon megijedtem, de szerencsére szereztek nekem egy rendes zongorát, így fel tudtam lépni" - tudatta követőit Instagram oldalán az énekes, írta meg a Ripost.