Több filmben is szerepelt fiatalon Schmuck Andor, ám színészi karrierjének a KISZ-taggyűlések véget vetettek.- írja a Blikk .

A politikus jelenleg épp második kabaréjára készül a Fészek Művészklubban, ahol a konferanszié szerep mellett néhány színészi jelenet erejéig is láthatják a nézők. Színészi múltjáról a Borsnakmesélt.

„Harmincöt éve, 1985-ben szerepeltem a Sortűz egy fekete bivalyért című filmben"– kezdte Schmuck, akit egy statisztaszervező közvetítésével választottak ki a szerepre.

„Amikor megérkeztem a forgatásra, úgy gondolták, belőlem nem lehet rendes paraszfiút csinálni, ezért kopaszra nyírták a fejem. Ebből lett is probléma másnap az iskolában, még az anyukámat is behívták, mert azt hitték, tetves vagyok, és neki kellett elmagyaráznia, hogy a gyerek csak filmszerepet kapott" – mesélte Andor, akinek volt lehetősége így Bujtor Istvánt és Kállai Ferencet is élőben látnia. Később egy orosz film karakterét szinkronizálhatta magyarra, majd Szabó István filmjében, a Redl ezredesben játszott.

„A Vörös Csillag filmszínházban tartott bemutatón aztán családostól azzal kellett szembesülnünk, hogy a két és fél órás filmből ezt a jelenetet pont kivágták. Az élet sajnos ilyen kegyetlenül bánt velem, és bár később hívtak még szerepre, de a meghallgatás helyett KISZ-taggyűlésre mentem, ezért a statisztaszervező kizárt a további lehetőségekből".