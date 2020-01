Bukovics Péter, a BRFK nyomozó főosztályának vagyonvédelmi osztályvezetője elmondta: 2018-ban hoztak létre kifejezetten erre a bűncselekménytípusra nyomozócsoportot; korábban a kerületek külön-külön nyomoztak ezekben az ügyekben.

Nehezítette a munkájukat az, hogy sok bűncselekményre csak később derült fény, az áldozattá váló idős emberek ugyanis annyira szégyellték azt, hogy becsapták őket, hogy sokszor szeretteik előtt is eltitkolták a történteket és csak hetekkel később tettek feljelentést - közölte.

A mostani esettel összefüggésben hangsúlyozta: az idős emberek, amikor jellemzően a késő esti órákban megcsörrent a telefonjuk, nehezen tudták megítélni, hogy vajon tényleg bajba került-e a rokonuk.

Nagy-Kovács Dávid, a BRFK betörési alosztályvezetője elmondta, bűnszervezetben, üzletszerűen, időskorúak sérelmére elkövetett csalás miatt javasolnak vádemelést az ügyben, ezért akár 16 év szabadságvesztés is kiszabható.

A bűnszervezet azonosított tagjai közül többen - főleg a csoport nő tagjai - rokoni kapcsolatban állnak. A csoport élén egy testvérpár, a jelenleg is körözés alatt álló Lakatos Mária Ilona és Horváth Marina, valamint a szintén körözés alatt álló élettársaik, Németh Csaba és Horváth Ernő voltak, akik jellemzően a telefonhívásokat bonyolították. A csoport egyik tagja, Borsódi Ferenc - kihallgatása után - ismeretlen helyre távozott, így ellene is körözést adtak ki. A többi gyanúsított közül tízen letartóztatásban vannak, hatan pedig bűnügyi felügyelet alatt.

A csalók az idősek megtévesztésére minden esetben ugyanazt a sémát alkalmazták: a sértetteket a szervezet egyik irányítója hívta fel egy angliai telefonszámról, az időskorúak unokájának, rokonának adva ki magát. A telefonáló azt állította, hogy balesetet okozott, és a kár megtérítéséhez azonnal pénzre van szüksége. A pénz sürgősségére több verziót is kitaláltak a csalók: volt, amikor az álrokon arra hivatkozott, hogy egy drága autót tört össze, és a kár azonnali kifizetésével nem indul ellene rendőrségi eljárás, de volt olyan eset is, amikor azt mondta a hívó, hogy meg fogják verni, és nem engedik el addig a helyszínről, amíg az okozott kár összegét nem fizeti ki.

Az álrokonok a közvetlen találkozásokat úgy kerülték el, hogy meggyőzték a sértetteket, hogy ők maguk nem tudnak a pénzért, esetleg ékszerekért elmenni, hanem egy ismerősüket küldik el érte. Az idősek lakcímére ezután egy futárt irányítottak, aki a pénzt, ékszereket átvette, majd a csomagot továbbadta annak a bizalmi körnek, amelyik a pénz elosztotta, illetve eljuttatta a szervezet irányítóinak. A nyomozók a futárokat több esetben a bűncselekmény elkövetése közben fogták el, amikor a pénzért mentek. Nagy-Kovács Dávid ismertetése szerint a futárok közt két fiatalkorút is elfogtak, a pénz szétosztása miatt pedig a pénzmosás bűncselekményét is meg tudták állapítani.

Az MTI kérdésére közölte: a bűnszervezet tagjai között volt olyan, aki beismerő vallomást tett.

Az ügyben a nyomozók a szervezet tagjaitól az elfogások során 8,5 millió forintot foglaltak le, így a kicsalt összegeket több sértettnek is vissza tudták adni - mondta.