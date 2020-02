Az északnyugati, északi szél már reggel is sokfelé viharos lesz, de a reggeli, délelőtti óráktól tovább erősödik a szél. A legerősebb széllökések elérik a 70-95 km/h-t, de a déli, délutáni órákban a Dunántúl nyugati felén (kiemelten az Alpokalja, Zalai-dombság, Bakony térségében) 100 km/h-t meghaladó szél is előfordulhat. A Dunántúl más részein, illetve esetleg a Tiszántúlon, Tisza vonalában, északkeleten is előfordulhat egy-egy 95-100 km/h körüli lökés. A középső-északi országrészben (Pest, Nógrád, Heves térségében) kevesebb helyen és csak átmenetileg erősödhet 70-80 km/h köré a szél. A szél csütörtökre virradó éjszaka veszít erejéből - írja a meteorológiai szolgálat.

Pénteken változóan felhős időre van kilátás, továbbra is inkább csak keleten alakul kisebb csapadék. Az ÉNy-i szelet már csak élénk lökések kísérik. 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk délután.

Szombaton általában derült, ragyogóan napos lesz az idő, csak kisebb területeken alakul ki rétegfelhőzet. Reggel kemény fagyra készülhetünk (-10, -3°C), délután is csak 1-6 fok valószínű.

Vasárnap gyengén felhős, napos idő ígérkezik, csapadék nem várható. A délnyugati szél megélénkül. 5 és 11°C közé erősödik a nappali felmelegedés.

Hétfőn erősen felhős idő valószínű, főleg délutántól szórványos esővel, záporral. A DNy-i szél nagy területen lesz viharos. 9 és 15 fok közé melegszik az idő - írja a Köpönyeg.