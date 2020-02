Kökény Attila 12 évvel ezelőtt csalta meg feleségét, ami miatt a házassága mélypontra került. Végül két hónap szünet után Aranka megbocsátotta neki a félrelépést. Az énekes most a Ripostnak elárulta, a nők azóta is ostromolják, rengeteg olyan üzenet kap, amelyben felajánlkoznak neki. Ezek az ajánlatok viszont egyáltalán nem érdeklik, olyan is előfordul, hogy megmutatja azokat feleségének.

„Többen is felajánlkoztak már, hogy eljuttatnának a csúcsra, ami persze nem rossz dolog, de én nem esem kísértésbe. Nem is rejtegetem a feleségem elől a telefonom, gyakran a meredek üzeneteket vele is megosztom."