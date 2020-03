Emellett a korábban a metrókon, valamint a mozgólépcsők korlátjain alkalmazott, higiéniai bevonatot képező plusz technikát kiterjesztették a legnagyobb utasforgalmat lebonyolító, nagykörúti vonalon éjjel-nappal közlekedő Combino villamosokra is - tudatta a BKV pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében. Kitértek arra is, hogy a titán-dioxid-bevonat hatására kilencven százalékkal csökken a szennyezettség, és ezzel a kórokozók megjelenésének esélye.

Közölték: akcióterv készült, amely egyebek mellett tartalmazza a védelmi intézkedéseket, a takarítási és aktív, rendszeres fertőtlenítési rendelkezéseket, és azt is, hogy megbetegedés gyanújának esetén milyen munkarendben kell vagy lehet dolgozni. Kiemelt hangsúlyt fektetnek munkatársaik és utasaik rendszeres és maradéktalan tájékoztatására is - írták.

A társaság igazodik a tisztifőorvos, a kormányzati, valamint a fővárosi operatív törzs javaslataihoz is - olvasható a BKV közleményében.