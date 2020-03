Íme a szervezők hivatalos közleménye:

„Kedves Vendégeink!

A koronavírus európai terjedése a napokban kritikus méreteket öltött, sajnos, elérte Magyarországot is.Mint tudjuk, több környező országban is van regisztrált fertőzött, és mivel több külföldi jegyvásárlóról is van tudomásunk, leginkább Románia területéről,akik a március 6-ra meghirdetett Mulatós Arénára jegyet váltottak, ígya rendezvényt elhalasztjuk! További óvatosságra ad okot, hogy az egyik román fertőzött Szegedtől nem messze lépte át a magyar határt. A helyszíni egészségügyi szűrést nem áll módunkban megvalósítani, rendezvényünket ezért egy őszi időpontra halasztjuk Önök és családtagjaik egészségének megóvása érdekében. Mindenki együttműködését és megértését kérjük! Jegyeik természetesen az új időpontra is érvényesek, mely jelenleg egyeztetés alatt van! A megvásárolt jegyek a vásárlás helyszínén visszaválthatóak!" – írják.