Újabb országokban jelent meg a koronavírus: az elmúlt 24 órában Kolumbiában, Costa Ricán, Kambodzsában, Máltán, a Maldív-szigeteken és Paraguayban is diagnosztizálták az első eseteket - számoltak be róla a helyi hatóságok szombaton. Kínán kívül már mintegy 90 országban jelent meg a kórokozó.

A Maldív-szigeteken két embernél mutatták ki az új koronavírust. Az ország hatóságai két szigeten rendeltek el karantént, és további teszteket végeznek a fertőzés terjedését megakadályozandó. A két fertőzött egy olasz turistától kaphatta el a vírust.

A Maldív-szigetek hatóságai március 8-tól nem engedik be azokat, akik Olaszországban élnek, átutaztak rajta, vagy bármennyi időt töltöttek az országban az elmúlt 14 napban.Máltán is megjelent a koronavírus: az első beteg egy 12 éves olasz lány, aki családjával a szigetországban él. A lány az elmúlt napokban Olaszországban járt.

Eközben 33 új esetet jelentettek egy nílusi kirándulóhajóról, amely Asszuánból tartott a dél-egyiptomi Luxor városába. Velük együtt 45-re emelkedett a fertőzöttek száma a hajón. Egyelőre egyikük sem mutat tüneteket. A fertőzötteket kórházba szállították.

A legénységet és a hajón maradt utasokat - akik között külföldi állampolgárok is vannak - karantén alá helyezték.Eközben New York állam kormányzója, Andrew Cuomo rendkívüli állapotot hirdetett szombaton az új koronavírussal folytatott küzdelem jegyében. New Yorkban eddig 76 embernél mutatták ki a kórokozót.