Ambrus Attila elárulta, szüksége van az adrenalinra, amit most bankrablás helyett inkább testmozgással igyekszik pótolni. Számtalan sportágat kipróbált már, és ha csapatsportról van szó, gyakran fogadnak is barátaival.

„A sportból nagyon sokat merítettem akkor és a mai napig is. Teniszezni is úgy megyek, hogy vagy egy üveg whiskyben fogadunk, vagy mondjuk, a vesztes fizeti a pályát. Akár ötven fekvőtámasz is lehet a tét, de valami kell, mert játszani szerintem csak úgy lehet, ha van egy kis pikantériája. Kellenek ezek az apró kis játékok az életembe, mert különben megőrülnék, hogy nincs semmi izgalom" - nyilatkozta a Borsnak.