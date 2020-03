Papp Gergő munkája miatt arra kényszerül, hogy a hét egyik felében otthagyja a Balatonnál élő feleségét és két gyermekét, és Budapesten dolgozzon. A család azonban egyáltalán nem bánja ezt az életmódot, úgy érzik, jót is tesz nekik, hogy nincsenek sülve-főve együtt.

„Judit megtalálta a számításait a Balatonon. Ő arra született, hogy pedagógus legyen, hogy gyerekekkel foglalkozzon, és teszi most mindezt egy nagyszerű kis faluban, egy nagyszerű iskolában. És nincsenek nagy elvárásai, igényei, emiatt különösen szerencsés vagyok. (...) Nagyon egészségessé teszi a kapcsolatunkat tizenötévnyi házasság és főleg öt-hatévnyi nagyon intenzív közös munka után. Így mindenkinek természetesen adatik meg a ma oly divatos és sokat áhított „énidiő". A hét felében élvezem a családi idillt a Balatonon, a maradék három napban pedig Pesten a munkámat végzem" – mesélte Papp Gergő ahot! magazinnak, majd hozzátette, most úgy él, akár szingli korában, azzal a különbséggel, hogy most boldog családapa.