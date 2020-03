Távozik a Barátok köztből Aradi Balázs. A Berényi Balázst alakító színész a Blikknek elárulta, a jövőben a zenei karrierjére és a kínai nyelv tanulására szeretne koncentrálni.

„Bármennyire is szerettem csinálni a sorozatot, nagyon sok elfoglaltságot jelent, és sajnos hosszú távon nem lehet tervezni mellette. Ezért is volt már, hogy olykor pár hónapra, egyszer pedig két és fél évre hagytam ott a Barátok köztöt. Most két év után hoztam meg újra ezt a döntést, mert rá kellett jönnöm, nagyon sok időt elvesz a többi olyan dologtól, amit szeretnék csinálni. (...) Az első a zenélés, ami régóta a szenvedélyem, és a nyár óta jobban beindult a zenei producerkedés az életemben. (...) Nem is beszélve a kínai nyelvről, amellyel régóta foglalkozom, éltem is Kínában, de két jelenet között nem tud az ember úgy koncentrálni erre, ahogy kellene."