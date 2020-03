A 49 esztendős Erős Antónia nemrég családjával együtt elutazott a télből a nyárba és Dominikán, egy egzotikus helyen töltődtek fel.

„Mindig vágytam messzi, egzotikus szigetekre. (...) Ez a sziget, illetve a szállodája alapból gyerekbarát, tenger, medence, napfény. A férjem 50. születésnapját is ott ünnepeltük, a gyerekek folyton vissza akartak menni. Most is imádták!" – mesélte a tévés a Story magazinnak, amelynek címlapján bikiniben is megmutatta magát.