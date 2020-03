"Felszólítok minden kormányt (...), hogy haladéktalanul kettőzze meg erőfeszítéseit" - hangsúlyozta nyilatkozatában Guterres. "A világjárvány mai bejelentése felhívás a cselekvésre - mindenkihez, mindenhol. Egyúttal felhívás arra, hogy felelősséget és szolidaritást tanúsítsunk mint egyesült nemzetek..." - fogalmazott üzenetében az ENSZ-főtitkár.

Guterres meggyőződését fejezte ki, hogy még sikerülhet lassítani a járvány terjedését, de ebből - mint hangsúlyozta - minden egyes embernek ki kell vennie a részét. Óva intett ugyanakkor a pániktól.

A világszervezet vezető diplomatája arra is figyelmeztetett, hogy ebben a helyzetben szolidaritást kell tanúsítani "a legsérülékenyebbekkel - az idősekkel, a betegekkel, azokkal, akik nem jutnak megbízható egészségügyi ellátáshoz és a legszegényebbekkel".

Közben az ENSZ New York-i központja maga is átfogó intézkedéseket tett az új koronavírus okozta fertőzések ellen. Stephane Dujarric, a főtitkár szóvivője elmondta, hogy a világszervezet székhelyén növelték a takarító személyzet létszámát, fokozták a sokak által használt nyilvános helyiségek és berendezések takarítását, valamint a távmunka révén drasztikusan csökkentették a bejáró dolgozók számát. Hozzátette, készen állnak arra is, hogy videokonferencia útján tartsanak sajtótájékoztatókat.