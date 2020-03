A kormány veszélyhelyzetet jelentett be március 11-én, szerdán a koronavírus-járvány miatt. A korlátozó intézkedések beutazási tilalmat rendelnek el a vírus leginkább érintett országaiból, bezártak az egyetemek, valamint megtiltották az 500 főnél nagyobb kültéri, valamint a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvények megtartását. A legtöbb színház bezárta kapuit, ahogy a koncerteket és sporteseményeket is sorra mondják le a szervezők. A Cinema City ezzel szemben még fogad nézőket, ám csak 99 főt engednek be.

Az Operatív Törzs március 13-án újabb sajtótájékoztatót tartott a koronavírus magyarországi helyzetéről, amleyet az M1 élőben közvetített. Lakatos Tibor az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta, hogy mindhárom újabb magyar fetőzött kórházban van, jó állaptban. A vírust nem tudják megállítani, hiszen világjárványról van szó. Visszaálltították a határokat, bezárták az egyetemeket. Megkérték az időseket, hogy ha tehetik, ne menjenek el otthonról.

A járványügyi hatóságnak minden perc számít, ezért a járványügyi nyomozásban mostantól a rendőrség is aktívan közreműködik.

Budapestet, vagy bármelyik nagyobb várost nem fogja lezárni a kormány, jelenleg nem tartják indokoltnak.