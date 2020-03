A világ minden táján kampányolnak a hírességek a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A hollywoodi sztároktól, a nemzetközi influencereken át, a hazai hírességek is igyekeznek felhívni követőik figyelmét, mennyire fontos a szabályok betartása. Nem véltelen, hogy a celebek közül többen beszálltak a kézmosás challenge-be, amiben a precíz kézmosás fontosságára hívják fel a figyelmet. A legtöbb sztár pedig arra próbálja rávenni követőit, hogy aki teheti, maradjon otthon és ne érintkezzen a közvetlen környezetén kívül senkivel.

Összegyűjtöttük, milyen posztjaik vannak a sztároknak a témában.

Reese Witherspoon

A Morning Show sztárja is igyekszik minden idejét otthonában tölteni és csak akkor mozdul ki, ha beávásárolni vagy egészségügyi sétára megy. Utóbbit világsztár barátnőjével közösen végezte a minap, a megfelelő távolságot megtartva egymástól.

"Barátság a megfelelő távolságtartással. Így sétáltunk néhány nappal ezelőtt, mielőtt eldöntöttük, hogy otthon maradunk" - írta posztja mellé a színésznő.

Gwyneth Paltrow

A szexshop-ját merészen hirdető színésznő is a koronavírus-járvány elleni védekezésre és a helyes védőfelszerlés használatára hívja fel a figyelmet.

Gwyneth maszkban és gumikesztyűben járt a piacon, amit ki is posztolt követői számára. A kép mellett hosszú kommentben hívta fel követői figyelmét arra, mennyire veszélyes ebben az időszakban parkokban sétálni és közösségbe járni.

"Tegnap hallottam történeteket, amik zsúfolt túraútvonalakról, tömött parkokról szóltak. Igaz, még csak most kezdtük megszokni ezt az új normát, a tanulás útján vagyunk, de a szabályokat be kell tartanunk és nem szabad visszaélnünk a még meglévő szabadságjogokkal. (...) Komolyan kell vennünk ezt a helyzetet. Itt az ideje a kukcózásnak, az olvasásnak, szekrények pakolásának, elvégezni azt, amit régóta szerettünk volna."

Nicole Kidman

A Hatalmas kis hazugságok című sorozat sztárja férjével és gyerekeivel közösen vonult önkéntes karantéba. A színésznő férje Keith Urban, a híres énekes házi koncerteket szokott adni, amihez Nicole Kidman is szívesen csatlakozik. Legutóbb együtt zenéltek otthoni stúdiójukban.

Nicole egyik korábban posztjában arról is beszámolt, hogy hiányzik neki is a családja, és nem tudja, mennyi idő múlva találkozhatnak legközelebb. Ausztráliában élnek szülei és nővére is, akikkel facetime-on tartja a kapcsoltot. A színésznő is felhívta a figyelmet a prevencióra és mindenkit arra kér, aki teheti, maradjon otthon, biztonságban.

Chiara Ferragni

A világ leghíresebb inlfuencre, Chiara Ferragni hetek óta karanténban él családjával, Milánóban ugyanis hosszabb ideje kijárási tilalom van érvényben. A sztár és szintén híres énekes férje kisfiukkal együtt, hármasban vészelik át ezt a kritikus időszakot. Humorral, rengeteg játékkal és finom ételekkel dobják fel mindennapjaikat. Ők is csatlakoztak a teraszon koncertező olaszokhoz, náluk is heti rendszerességel vannak rögtönzött, mini party-k.

Kasza Tibi

Kasza Tibi folyamatosan élőzik, tájékoztatja követőit az aktuális hazai koronívrus-helyzetről, valamint minden posztjában arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, maradjon otthon. Tibi és családja napokkal ezelőtt önkéntes karanténba vonult. Olyannyira komolyan veszik ezt az otthonmaradást, hogy az énekes még fodrászhoz sem hajlandó elmenni, ezért meghirdette a "Vágd magadnak" kihívást, melyben arra buzdítja a követőit, ők is vágják saját maguk a hajukat.

Liptai Claudia

A szexi színésznő több kihíváshoz is csatlakozott a koronavírus-járvány kapcsán. Ő is fontosnak tartja felhívni a figyelmet az önkéntes karantén fontosságára, valamint az alapos kézmosásra is. Clautól megszokhattuk, hogy a fontos dolgok mellett a humorra is nagy gondot fordít. A minap egy olyan videót posztolt közösségi oldalára, amiben megmutatja, hogy viszi le a szemetet: kisminkelte magát, koktélruhát és magassarkút húzott, majd kiment az udvarra a kukához, hogy kidobja a zsákot.

"Amikor megláttam a neten éreztem nekem is ki kell próbálnom. Anyukám mondta mindig: Az utolsó pillanatig nő legyél kislányom! Az utcán sétálók hülyének néztek inkább mint nőnek. Ami a lényeg maradj otthon és légy kreatív!" - írta a videó alá kommentben a sztár, aki saját maga vágja férje haját is a karantén idején.

Dobó Kata

A gyönyörű színésznő is önkéntes karanténban van kisláynával és szeretett cicájukka együtt. Kata az elcsendesést és a befeléfigyelést preferálja ebben az időszakban. Pihenéssel, olvasással, jógával igyekszik átvészelni ezt a számára is kritikus időszakot.

"Megtalálni magunkat ebben az új világban...Nincs sok válaszom még, és bizonyára a legtöbben így vannak vele. Azon túl persze, hogy megteszünk mindent -nem győzöm én is elégszer hangsúlyozni-, amit megtehetünk, hogy mihamarabb megfékezzük a koronavírus terjedését. Az én egyik menedékem most is a joga. Több mint 20 éve az életem része, megmozgat, nyújt, nyugtat, helyretesz. Most különösen nagy szükségem van jótékony hatásaira. Szeretek befelé figyelni, és most megkaptuk hozza az időt is. Ha így alakult éljünk is vele. Talán érdekes dolgokat tudsz meg magadról. Mert hidd el, erősebb vagy mint gondolnád! Tudom! Vigyazzatok magatokra!" - írta egy korábbi posztjában Dobó Kata.