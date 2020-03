Király Viktor és felesége, Anita néhány nappal ezelőtt önkéntes karanténba vonultak, hogy óvják magukat és a környzeteüket is a koronavírus-járványtól. Az énekes hamarosan édesapa lesz, éppen ezért még fontosabbnak tartja, hogy vigyázzon szeretteire. Érzéseiről mesélt a Life.hu riporterének.

"Próbálunk nagyon odafigyelni. 2 hete önkéntes karanténban vagyunk, komolyan vesszük. Csak akkor megyünk ki a lakásból, ha kifogyunk az élelemből, vagy gyógyszer kell. Városba szórakozni, társaságba most egyáltalán nem megyünk. Anita kismama, így még jobban oda kell figyelnünk a veszélyekre. Próbáljuk biztatni az embereket, hogy tényleg maradjanak otthon. Egyik napról a másikra elkezdték sorba lemondani a bulikat, így nagyon is érezzük a hatását a saját bőrünkön a járványnak. Ha mindenki összefogva otthon maradna, talán gyorsabban túl lennénk ezen az egészen." - mondta az énekes a Life.hu megkeresésére. Viktor azt is elmondta, nem csak anyagilag viseli meg a munkanélküliség, hanem emberileg is nyomot hagy benne, hiszen imád koncertezni, a közönségével lenni. Bár emellett szeret otthon lenni, épített magának egy zenei stúdiót, ahol órákat szokott tölteni, így pozitívan fogja fel azt, hogy legalább többet tud zenekészítéssel foglalkozni. Hosszútávú berendezkedésre viszont nem is akarnak gondolni.

"Naivan optimisták vagyunk és reménykedünk abban, hogy hamar túl leszünk ezen."- tette hozzá az Viktor.