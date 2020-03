Egy ócsai házba tört be 2020. március 27-én késő este a gyanú szerint az a 25 éves férfi, aki szándékai szerint értékekkel távozott volna. Az ott lakó nő felfigyelt a zajokra, ám a következő pillanatban már szemben is találta magát a számára vadidegen férfival. A hívatlan látogató és a nő dulakodni kezdett, a gyanúsított egy késsel kétszer is megpróbálta megszúrni a tulajdonost, aki a döféseket igyekezett elhárítani, miközben mindkét tenyerén és az arcán megsérült. Sikerült elriasztania támadóját, majd az ablakból kihajolva segítségért kiáltott. Az egyik szomszéd meghallotta a jajveszékelést, értesítette a rendőröket, valamint a polgárőröket.

A dabasi rendőrök a helyi polgárőrökkel közösen a kapott személyleírás alapján, a bűncselekmény helyszínének közelében, néhány percen belül elfogták a román állampolgárságú férfit.

K. János ellen - őrizetbe vétele mellett - emberölés bűntette kísérletének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Alosztálya, egyben kezdeményezték letartóztatásának indítványozását.