Újabb járatsűrítésekre utasította a koronavírus-fertőzések megelőzése érdekében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezetését Karácsony Gergely.



A főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán az írta, hogy kora reggel kabinetfőnökével személyesen ellenőrizték az utasforgalom alakulását azon járatok egy részén, ahonnan szerda reggel megengedhetetlen zsúfoltságot jelentettek. "Bár a telítettség a tegnapi beavatkozásunk nyomán némileg csillapodott, még mindig nem vagyok elégedett - és ezzel valószínűleg nem vagyok egyedül" - fogalmazott.

Az ügy előzménye, hogy szerdától a fővárosban szombati menetrenden alapuló, de több frekventált vonalon annál sűrűbb közlekedést biztosító új menetrendet vezettek be a közösségi közlekedés járatain a koronavírus-járvány miatt csökkent utasszámhoz igazodva. A főpolgármester ugyanakkor már a szerda reggeli tapasztalatok alapján utasította a BKK-t, sűrítsék a tömegközlekedés járatait, hogy a koronavírus-fertőzések megelőzése érdekében az utasok kellő távolságban lehessenek a járműveken.



Karácsony Gergely csütörtökön a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:"pont azokról a polgárainkról való gondoskodást tartom egyik legfontosabb feladatomnak, azokért az emberekért szeretnék kiemelt felelősséget vállalni, akik még veszélyhelyzet idején sem engedhetik meg maguknak, hogy otthon maradjanak, akik kora hajnalban indulnak munkába, mert a home office-ra nincs lehetőségük, akik számára a tömegközlekedés nem váltható ki mással."

Ha nekik kényelmetlenséget okoz bármely döntés, egy dolgot biztosan meg kell tennünk: elnézést kérünk tőlük, és azonnal tovább kell csökkentenünk egyes járatok telítettségét" - írta a főpolgármester.

Közölte azt is, az utasforgalom alakulásáról szóló jelentések arról tanúskodnak, hogy míg egyes járatokon, elsősorban Budán továbbra is 10 százalék körüli a kihasználtság, máshol meghaladja a 60-70 százalékot a kora reggeli órákban.



A főpolgármester szerint ezért a járatsűrűséget rugalmasan kell kezelni, az utasszámokhoz, és nem korábbi sztenderdekhez kell igazítani. "Erre utasítottam a BKK-t, ezen dolgoznak most gőzerővel, és ezt fogom tőlük számon kérni ma is, holnap is és a veszélyhelyzet minden egyes napján" - írta Karácsony Gergely.