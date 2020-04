Mint írták, az elhunyt 8 ember többségében idős volt (egyikük 48 éves). A koronavírus magyarországi halálos áldozatainak száma 66-ra emelkedett.

Az oldal adatai szerint 96-an már gyógyultan távoztak a kórházból. Jelenleg 16 006-an vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 27 826.

Közölték: a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az azonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. Különösen kérik a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (428 ember) és Pest megyében (183) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (55), Csongrád megye (40), Győr-Moson-Sopron megye (37) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (36) megye. A legkevesebb fertőzött Borsod-Abaúj-Zemplén (10) és Heves (4) megyében van.