A 2006-os születésű fiúnál egy lefűrésztelt csövű vadászpuskát, lőszert és több saját készítésű csőbombát foglaltak le. A naplójában megtalálták a jövő héten végrehajtani tervezett támadás tervét.

Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára múlt pénteken az Urali Szövetségi Körzet vezetőivel folytatott videokonferencián kijelentette, hogy a biztonsági szervek egyedül ebben a régióban három iskolai ámokfutást akadályoztak meg 2019 folyamán. Mint mondta, kamaszok arra készültek, hogy fegyverrel és saját készítésű bombákkal támadjanak osztálytársaikra és tanáraikra.

"A fiatalkorúak deviáns magatartásához hozzájárul a kábítószerfogyasztásnak, az öngyilkosságnak és a kriminális szubkultúrának a közösségi médiában zajló propagálása" - mondta Patrusev.

Mint mondta a fiatalokban emiatt "fokozott érdeklődés" alakul ki a "schoolshooting" (iskolai lövöldözés) és a "Columbine" iránt.

A tisztségviselő, aki korábban volt az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat igazgatója is, ezzel a Colorado állambeli Columbine (Egyesült Államok) középiskolájában 1999. április 21-én történt ámokfutásra utalt, amikor két tizenéves lőfegyverrel, kézigránátokkal és plasztikbombákkal 13 embert ölt meg, majd öngyilkosságot követett el.

Patrusev arról is szólt, hogy, mint fogalmazott, felerősödött az Oroszország elleni "információs agresszió", amelynek célja a radikális eszmék és a terrorizmus dicsőítése és a társadalom szétszakítása. Elismerte, hogy a vagyoni rétegződés, a korrupció, az igazságtalanság, az életszínvonal csökkenése és a munkanélküliség növeli az elégedetlenséget a fiatalok körében. Szavai szerint az államnak ezzel kapcsolatban nemcsak a korosztály megvédése a feladata, hanem az erkölcsi értékrendjük alakítása is.

Az FSZB legutóbb március 23-án számolt be arról, hogy iskolai ámokfutást akadályozott meg. Akkor a szolgálat a távol-keleti Szahalin szigetén vett őrizetbe egy 2002-es és egy 2003-as születésű tanulót, akiket azzal is megvádoltak, hogy terrorizmusra, valamint tömeggyilkosságra és öngyilkosság elkövetésére buzdítottak az interneten. Akkor egy lefűrészelt csövű vadászfegyvert, hozzá való lőszert, egy ipari detonátort, feltételezhetően házi készítésű robbanószerkezeteket, robbanóanyagokat, kommunikációs eszközöket és egy naplót foglaltak le, benne az iskola elleni fegyveres támadás tervével.

Február 26-án a Volga-parti Szaratovban két 2005-ös születésű fiút vettek őrizetbe, akik beismerték, hogy mintegy 40 ember meggyilkolására készültek egy iskolában. Az FSZB szerint mindketten tömeggyilkos ideológiákat propagáló internetes csoportok tagjai voltak.

Egy héttel korábban az FSZB a Krím félszigeti Kercs városából számolt be két tizenéves őrizetbe vételéről, akik oktatási intézményekben készültek "terrorcselekményeket" elkövetni. A fiúk szélsőséges ideológiáknak és annak a Vlagyiszlav Roszljakovnak a követői voltak, aki 2018 októberében egy kercsi műszaki iskolában 15 tanulót és öt felnőttet lőtt agyon. A támadó, aki a helyszínen öngyilkosságot követett el, 18 éves volt.

A februárban elfogott két kercsi gyanúsított lakóhelyén roncsoló elemekkel megtöltött, házi készítésű robbanószerkezeteket és előállításukra alkalmas anyagokat foglaltak le. Az FSZB szerint a pokolgépek hatását háziállatokon próbálták ki.

A szolgálat közölte akkor, hogy az egyik gyanúsítottal 2018 novemberében "megelőző beszélgetést" folytattak le, miután a közösségi médiában a Roszljakov ámokfutását helyeslő kijelentéseket posztolt. Ez azonban hatástalan maradt, mert a fiú belépett egy internetes neonáci csoportba, amelynek előzőleg Roszljakov is tagja volt - írja az MTI.