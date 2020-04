Emilio is úgy gondolta, jó buli a legújabb karanténos kihívás, ahol a hírességek egy szál párnában burkolózva pózolnak. Az énekes kicsit magára szabta...

Emilio is úgy döntött, részt vesz az internet legújabb őrületében, a karantén-kihívásban. Ez a challenge arról szól, hogy a résztvevők egyetlen párnán kívül semmit sem viselnek magukon. Ezt az alvóalkalmatosságot pedig egy övvel és némi kiegészítővel dobják fel. Az énekes is úgy döntött, teljesíti a kihívást, bár egy kicsit átgondolta a meztelenséget és ruhára vette fel a díszes párnáját.

„Nem maradhattam ki ebből a párnás kihívásból. Igaz nekem már 40 éve van egy eredeti „párnám", amit nem kell odakötözni, de mivel láttam, hogy mindenki – köztük Kajdi Csabi – is beszállt a párnás megmérettetésbe, én se akartam kimaradni" – mondta Emilio, aki felesége bevonásával bújt bele párnaruhájába. „Először nem is értettem Emilio mit akar a párnával, aztán mikor megmutatta a fotókat mire gondolt hatalmasat nevettem. A most felkapott párnás kihívásban szeretett volna részt venni, csak épp azt felejtette el, hogy az emberek többsége a meztelen testére applikálja a párnát, abból ruhát imitálva takarják magukat. Emilio elég sajátos módon értelmezte ezt a kihívást, azt mondta, neki ilyen a karanténruhája. Legalább nevettünk egy jót" – tette hozzá Tina a Sláger TV-n látható Drága családomban.