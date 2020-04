Ada közösségi oldalán osztotta meg érzéseit, nincs jól.

„Szörnyű ez a bezártság, nagyon nehezen viselem. Nos, az elmúlt hat itthon töltött hét alatt eddig nem lett belőlem pék, mesterszakács, nem olvastam ki egy könyvet se, nem tanultam meg egy új nyelvet, de még azt is nehezemre esik tanulgatni, amivel itt amúgy is küszködök. És aznap, amikor nem edzek, lelkifurim lesz, hogy na ma se csináltam semmit! Pedig főztem, mostam, takarítottam! Az végül is nem egyenlő a semmivel. Nincs napirendünk se. Na bumm, és akkor mi van?! Nem elég stressz, hogy bizonytalan minden?! Örülnék, ha már magunk mögött tudhatnánk ezt az időszakot, és minden olyan lenne, mint régen. Bár ki tudja, mikor jön ez el? Ti hogyan bírjátok az elmúlt hetek történéseit, és ezt a helyzetet? Mi a legnehezebb?" - osztotta meg érzéseit posztjai alatt Ada.