Lombardiai körútja első állomásán, Milánóban a miniszterelnök kijelentette, Olaszország hatalmas erőfeszítést tett a járványhelyzetben, s ezért nem szabad "most mindent feladni". "Nem adottak a feltételek a normalitáshoz való visszatérésre, ki kell mondanunk világosan és egyértelműen" - mondta.

A járványgörbe lefelé ívelését követő fázis nem a "felszabadulást" jelenti, hanem a járvánnyal való együttélés időszakát - mutatott rá. Hozzátette: kormánya nem könnyű népszerűséget keres, hanem a "helyes utat akarja követni, még akkor is, ha ezzel a lakosság nemtetszését váltja ki".

Giuseppe Conte azon bírálatokra utalt, amelyek vasárnap esti bejelentését követték az óvintézkedések nagyon lassú és fokozatos oldásáról. Az enyhítések egyelőre kizárólag a gépgyártást érintik, és május 18-ig a kijárási korlátozás is érvényben marad.

A kormányfő a járvány február 20-ai kezdete óta most először látogatott Lombardiába: felkereste Milánót, innen pedig a különösen sok halottat számláló Bergamóba és Bresciába ment tovább. Elmegy továbbá a február 23-án vesztegzár alá helyezett Lodi és Codogno városba is, ahol az első beteget regisztrálták, illetve a szomszédos Emilia Romagna tartományban Piacenzába, ahol a legtöbb idős személy hunyt el.

Conte hangsúlyozta, azért nem látogatott el eddig a járvány kiindulási területére, mert jelenlétével nem akart teher lenni.

Attilio Fontana lombardiai kormányzó, a Liga jobboldali ellenzéki párt politikusa úgy reagált, hogy "oltóanyag hiányában meg kell tanulni együttélni a vírussal, amely a következő hónapokban sem fog eltűnni, ezért kell mielőbb újraindulni a normalitáshoz leginkább hasonlító mindennapokkal, biztonsági előírások betartásával".

A balközéphez közeli Giuseppe Sala milánói polgármester szerint a város május 18-tól indulhat újra a "legnagyobb óvatossággal".

Roberto Calderoli, a parlament felsőházának ligás alelnöke kiemelte, hogy a kormányfő későn jelent meg Lombardiában, ahol "a hírét sem lehetett hallani", amikor napi ötszáz felett volt a halottak száma, és nem volt elegendő kórházi ágy".

A polgári védelem hétfő esti adatai szerint Lombardiában 590 új fertőzöttet diagnosztizáltak, miközben egy nap alatt 124-en haltak meg, és így 13 ezer fölé nőtt a halottak száma.

A legnagyobb olasz napilap, a Corriere della Sera megszerezte azt a titkos szakértői jelentést, amelynek alapján az újság szerint a kormány nem merte elindítani a korábban május 4-től meghirdetett "nyitást". Ehelyett például szüneteltetik az oktatást szeptemberig, és nem engedélyezték a templomok rendes megnyitását sem.

Hiába az óvatosságra intés, több tartomány saját hatáskörben máris enyhítette a korlátozásokat, engedélyezve a sétálást és a hétvégi házak megnyitását. Máshol a lakosok maguktól "indultak újra": Rómában az utcák a szigorú rendőri ellenőrzés ellenére is tele voltak gyalogosokkal, beszélgető emberekkel a hétfői napsütésben.