Vasvári Vivien tavaly nyár végén olyan mély depresszióba zuhant, hogy 42 kilóra fogyott. Ekkor rájött, hogy baj van, és külső segítséget kell kérni a problémák megoldáshoz. Szeretett volna rájönni, milyen irányba tart az élete, mit kellene esetleg másképp csinálnia. A pszichológus ebben segített neki, egyfajta iránymutatást nyújtott számára. Heti kétszer egy órát jár a terápiára, a járvány ideje alatt pedig online beszélgetnek.

„Nagyon sok fájdalom ért az életem során, a párkapcsolataimban szinte mindig csalódtam, de a válásom volt a döntő abban, hogy segítséget kérek. A pszichológus segít abban, hogy magam jöjjek rá az általam feltett kérdésekre. Megmutatja azokat az eszközöket, amelyeket a mindennapi életben alkalmazni tudok, és amelyek segítenek elérni a céljaimat. Ezenkívül a gyerekkoromból adódó félelmeimet is le kell küzdenem, ezekkel a mai napig harcolok. Korábban sokat szorongtam, a fájdalmamat magamba zártam, és tudtam, hogy egyedül kevés vagyok ahhoz, hogy ezt megoldjam" – mesélte Vivi Blikknek, aki azt is elárulta, a hírnév kedvéért egyfajta álarcot is magára vett, ám ez a kettősség sem tett jót a lelki állapotának.:

„A terápiának köszönhetően nem szeretnék többé az álarc mögé bújni, hanem azt a lányt szeretném kifelé is mutatni, aki valójában vagyok, és nincs szükségem arra, hogy mások mondják meg azt, hogy jó vagy rossz ember vagyok."