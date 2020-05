Könnyfakasztó sorokkal zárta élete egyik utolsó interjúját Szilágyi István, akit nemrég fia különös kegyetlenséggel gyilkolt meg, otthonukban. A Lópici Gáspár szerepét is legendásan alakító színészhez a DikhTv stábja látogatott el halála előtt két héttel. „Szilágyi István halála előtt két héttel a Tumenca című portré műsoromat forgattam, Baricz Dezsővel a Baptista Szeretetszolgálat programigazgatójával. Öt helyszínen forgattunk, az ötödik helyszín volt a művészúr otthona. Borzasztóan nehéz körülmények között tudtunk forgatni, otthon volt a fia, Péter is, aki többször meg akarta akadályozni a felvételt" – emlékezett vissza a forgatásra Seres Antal, aki akkor még nem is sejtette, hogy Szilágyi István élete egyik utolsó interjúját adja. „Elviselhető, mindaddig amíg elviselem addig jól vagyok. És jól vagyunk" – válaszolta a színész arra a kérdésre, hogy van, hogyan érzi magát. „Kérem az Úristent, hogy addig segítsen, amíg jónak látja....Olyan jobbra (jobb életre) vágyom, amiben öröm az élet. Ha például tudok nevetni dolgokon, akkor feltehetően öröm az élet" – mondta halvány mosollyal az arcán Szilágyi István.