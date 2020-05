A Kossuth-díjas színésznő igyekszik pozitív maradni a jelenlegi helyzetben, de őt is elrettenti, ami most a világban történik.

„Ilyen szörnyű helyzetben talán még sosem volt a világ! Ez mindenkinek új, senki sem tudja, hogyan tovább. Minden egyes nap szembe találja magát az ember valami újjal, amire figyelni kell, és itt bizony az életünk a tét" – mesélte a HOT! Magazinnak.

A hamarosan a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Ildikó elárulta, noha szerencsére ő is és férje is jó egészségnek örvendenek, úgy döntöttek elrendezik a dolgaikat, és megtalálták végső nyughelyüket. Nem volt kérdés számukra, hogy a gödöllői temetőt válasszák, hiszen nagyon szeretik a várost, és a lakók is őket, ebből pedig rengeteg energiát merítenek.

„Édes jó Lajosommal már megvan a nyughelyünk is a gödöllői temetőben. Ez a város volt az életünk, itt szeretnénk nyugodni is. Nekem az a legfontosabb, hogy Édes jó Lajosom mellettem legyen. Attól vagyok boldog, ha nincs kórházban, és együtt lehetünk. Bízom benne, hogy még sok szép évet tölthetünk el kettesben."