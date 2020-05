Olaszország északi tartományában, ahol Pásztor Erzsi lánya dolgozik, folyamatosan nő a koronavírusos betegek száma az enyhítések után. A színésznő lánya egy pszichiátriai betegeket ápoló otthont vezet, az intézményben már több dolgozó megfertőződött, ám ő egyelőre jól van.

„Sajnos, szerintem semmit sem változott a helyzet, lehet, akkor éppen kevesebb halott és beteg volt, de a veszély továbbra is valós. Különösen szigorú biztonsági intézkedésekkel dolgoznak a Comói-tó melletti intézményben, életek múlhatnak a lányomon. Vasárnap beszéltünk telefonon, és mesélte, hogy egyre szélsőségesebbek az em¬berek indulatai, zavartak, a mellettük lévő teraszon rendszeres összetűzések vannak, szombaton a rendőröket is ki kellett hívni, hogy ne legyen nagyobb baj. Rettenetesen aggódom érte és az unokáimért" – mesélte a színésznő a Borsnak, aki az itteni enyhítések ellenére sem hagyja el az otthonát kora miatt, illetve azért is mert anno megküzdött a rákkal.

Sajnos a bezártságot egyre nehezebben viseli lelkileg és fizikailag is. Azt mondja, eddig sokkal fiatalabbnak érezte magát, de a két hónap alatt megöregedett. Már a házimunkától is fájnak az ízületei, holott nem rég a színpadon, ugrált, táncolt. Nagyon vágyik vissza a színházba, és a lánya helyzete is elkeseríti, már nem tud mindig optimista lenni:

„Azt sem tudom, látom-e még valaha a lányomat és az unokámat. Mindig optimista vagyok, csak most azt érzem, nincs már okom rá"